Incidente tra 3 auto tra Spoleto e Terni, donna in ospedale - Tuttoggi.info

Incidente stradale lungo la strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni, coinvolti tre veicoli nel tratto in cui c'è il semaforo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 24 novembre lungo la strada statale 3 Flaminia tra Spoleto e Terni. Tre in tutto le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto nel tratto di superstrada in cui ci sono i lavori da parte dell’Anas ed è attivo il semaforo, nella zona di Montebibico.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto e la polizia stradale di Terni, guidata dal comandante Maurizio Gallinella. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Matteo degli Infermi. Illesi, invece, i conducenti degli altri due veicoli coinvolti nell’incidente stradale.

La polizia stradale ha anche provveduto a regolamentare la viabilità nella zona, in un tratto spesso soggetto a code proprio per via dei lavori in corso da tempo ai viadotti della Flaminia da parte dell’Anas.