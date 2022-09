Incidente tra 3 auto all'incrocio a Beroide, c'è un ferito - Tuttoggi

Incidente stradale a Beroide di Spoleto lungo la strada provinciale 457. Sul posto ambulanza del 118 e polizia municipale

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 457 che collega Campello sul Clitunno a Castel Ritaldi. Tre le auto che si sono scontrate nella zona di Beroide, all’incrocio tra la provinciale appunto e la strada che porta a Protte e Maiano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 e ad essere coinvolti sono stati tre veicoli, a causa – sembrerebbe – sia di una mancata precedenza che di un sorpasso azzardato. L’esatta dinamica del sinistro è comunque al vaglio della polizia municipale di Spoleto, intervenuta a Beroide con più mezzi. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare in ospedale una delle persone coinvolte, che non sarebbe rimasta comunque ferita in modo grave.