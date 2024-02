Incidente sulla Flaminia, uno dei due automobilisti era ubriaco

Il 38enne straniero è stato denunciato dalla polizia stradale, che gli ha ritirato la patente

Entrambi gli automobilisti coinvolti in un incidente sulla Flaminia, nel territorio di Foligno, erano rimasti feriti, in modo lieve, e accompagnati in ospedale.

Gli agenti della polizia di Stato hanno poi preso contatti con l’intestatario di uno dei veicoli coinvolti – un cittadino straniero, classe 1985 – per liberare la carreggiata e procedere alla stesura degli atti di rito. Giunti presso un’area di servizio, gli agenti hanno però notato che il 38enne mostrava sintomi evidenti di ebbrezza alcolica e, per questo motivo, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo.

L’uomo, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Per questo motivo, gli agenti lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, provvedendo, inoltre, al contestuale ritiro della patente.