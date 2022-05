Incidente sul lavoro, operaio cade da impalcatura dopo malore - Aggiornamenti - Tuttoggi

Incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere. Vigili del fuoco e 118 sul posto

Un incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 26 maggio, in via Staderini. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo coinvolto nell’incidente stava lavorando in un cantiere quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è precipitato da una impalcatura.

Vigili del Fuoco e 118 sul posto

Sul posto si sono subito portati I Vigili del Fuoco di Terni con una squadra speciale SAF e in equipaggio del 118 che ha prestato le cure del caso in loco. Al momenti non si hanno ancora notizie sulle condizioni di salute dell’uomo.