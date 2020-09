Incidente stradale in Valnerina, illesa una donna | Foto - Tuttoggi

La conducente ha sbandato finendo fuoristrada

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lungo la SS 209 (Valnerina) al Km 13+400 per un incidente stradale. Secondo le prime informazioni, una autovettura condotta da una donna per cause in accertamento da parte dei carabinieri è sbandata finendo su di un fianco fuoristrada. Illesa la donna che era alla guida. I caschi rossi ternani hanno provveduto alla messa in sicurezza e successivamente al recupero del mezzo.