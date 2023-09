Incidente stradale a Bastia Umbra, 47enne denunciato per ebbrezza alcolica - Tuttoggi.info

L'uomo perde il controllo del veicolo e colpisce il muro di cinta di un'abitazione; Polizia conferma un tasso alcolemico superiore al limite

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra, precisamente in viale del Popolo, a seguito di una segnalazione di un incidente stradale. L’incidente, avvenuto a tarda notte, ha visto un uomo di 47 anni perdere il controllo della propria auto e andare a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione, danneggiandolo.

La Polizia è giunta immediatamente sul posto, seguendo le procedure standard in caso di incidenti stradali. Gli agenti hanno prima sentito la signora che aveva richiesto aiuto dopo aver udito un forte boato proveniente dalla strada e scoperto i danni alla sua proprietà, poi hanno avvicinato il conducente e i passeggeri dell’auto per sincerarsi delle loro condizioni di salute.

Fortunatamente, nessuno dei coinvolti necessitava di cure mediche. Tuttavia, durante l’interrogatorio con il conducente, gli agenti hanno notato sintomi evidenti di alterazione da sostanze alcoliche. È stato quindi eseguito un test dell’etilometro, che ha confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti legali consentiti.

A seguito delle verifiche, il 47enne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada per aver causato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza alcolica. A complicare ulteriormente la situazione, l’incidente è avvenuto durante le ore notturne, motivo per il quale al conducente è stata ritirata la patente di guida ai fini della revoca, con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.