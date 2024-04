Incidente mortale sul lavoro, imprenditore travolto e ucciso da muletto

La vittima è un 55enne ternano titolare di un'azienda meccanica, stava effettuando lavorazioni in una ditta di Castiglione del Lago

Investito da un mezzo che stava conducendo in retromarcia un dipendente di un’azienda agricola per la quale aveva eseguito una lavorazione. E’ morto così un imprenditore ternano di 55 anni, operante nel settore delle lavorazioni meccaniche agricole per conto terzi, all’interno di un’azienda agricola in località Ferretto di Castiglione del Lago.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione l’imprenditore, che stava svolgendo dei lavori per un’azienda, è stato investito dal macchinario condotto dal dipendente dell’azienda agricola il quale – nel procedere in retromarcia – non si sarebbe accorto della sua presenza. La macchina operatrice semovente utilizzata per scaricare dei materiali da un rimorchio lo ha schiacciato, rendendo inutili i soccorsi del 118. Sul posto, insieme ai carabinieri della stazione di Castiglione delLago, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La salma è stata spostata solo dopo i rilievi del medico legale e del pm di turno. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il mezzo agricolo è stato sottoposto a sequestro.