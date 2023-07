Incidente lungo la statale 75, 4 auto coinvolte e 4 feriti - Tuttoggi.info

Tutti sono stati trasportati all'ospedale ma nessuno è in pericolo di vita

Brutto incidente stradale, oggi pomeriggio (30 luglio), sulla statale 75 Centrale Umbra all’altezza di Foligno Nord, direzione Spoleto.

Quattro i veicoli coinvolti nella carambola, con altrettanti i feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno ha soccorso i quattro conducenti, tutti trasportati all’ospedale di Foligno. Anas e Polizia stradale hanno cercato di dirigere il traffico, inevitabilmente rallentato.

Da quanto emerge, nessuno di loro sarebbe a rischio vita: nel dettaglio, uno è stato ricoverato in ortopedia per trauma da schiacciamento arto inferiore, un altro è stato trattenuto in Obi per trauma toracico, un terzo è stato dimesso dopo accertamenti e l’ultimo sta invece ultimando gli accertamenti radiologici, ma viene giudicato in buone condizioni.