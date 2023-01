Incidente in viale Marconi, un ferito e traffico in tilt - Tuttoggi

Traffico in tilt questa mattina (martedì 3 gennaio) in viale Marconi a Spoleto per un incidente stradale in cui una persona è rimasta ferita

Traffico in tilt questa mattina (martedì 3 gennaio) in viale Marconi a Spoleto per un incidente stradale in cui una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti due mezzi della polizia municipale, che stanno regolamentando il traffico, e un’ambulanza del 118.

Si tratterebbe di un investimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito, visto che i soccorritori sono ancora sul posto. Ad essere coinvolto un fuoristrada nero, nel tratto tra viale Trento e Trieste e l’incrocio con via XXV Aprile e per l’esattezza all’altezza del bivio con via Gramsci. Una persona, come detto, è stata soccorsa dal personale del 118.