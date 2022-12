Incidente in galleria tra tir sulla Terni-Orte | Rato chiuso, uscita obbligatoria a Narni-San Gemini - Aggiornamenti - Tuttoggi

Incidente lungo la Terni-Orte. Coinvolti 3 mezzi, schianto in galleria. Personale Anas e forze dell'ordine sul posto. Lunghe code

Aggiornamento ore 21-50 – La strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’interno della galleria “San Pellegrino”. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di San Gemini/Narni (km 14,100) per chi viaggia in direzione Orte e allo svincolo di Amelia (km 21) per chi viaggia in direzione Terni. Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha disperso materiale oleoso, causando il tamponamento di due mezzi pesanti che si sono intraversati, in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia per lavori. I veicoli incidentati sono stati rimossi. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas per le operazioni di bonifica del piano viabile al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e la transitabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente sulla Terni-Orte

Nella serata di oggi, 7 dicembre, si è verificato un incidente tra due tir lungo il raccordo Terni-Orte. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’incidente è avvenuto all’interno della galleria San Pellegrino tra due tir e un mezzo in avaria. Il traffico, al momento, risulta bloccato, con lunghe code che stanno creando disagi al traffico. Sul posto sono presenti il personale Anas, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti.