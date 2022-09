Incidente frontale, furgone contro tir | Una denuncia - Tuttoggi

Incidente frontale a Orvieto, conducente di un furgone si rifiuta di sotoporsi ad esami tossicologici e viene denunciato dai Carabinieri

Nella tarda serata del 5 settembre, i Carabinieri della Stazione di Orvieto hanno deferito in stato di libertà un uomo per aver provocato un incidente stradale tra un turgone e un tir. I militari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno subito l’uomo alla guida del furgone, trovato in stato di semi-incoscienza, unico ferito in seguito all’incidente.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il furgone ha invaso la corsia opposta per poi schiantarsi contro il tir, proveniente dall’altra direzione. L’uomo, soccorso da personale del 118, una volta giunto presso il Pronto Soccorso, ha rifiutato gli accertamenti volti a definire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Per tali ragioni, è stato denunciato a piede libero per le violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca.