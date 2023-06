Incidente, nella mattinata di venerdì, nello svincolo all’innesto tra la Flaminia e la SS75 Centrale Umbra. Al di sotto del cavalcavia scontro tra un furgone e un suv.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia locale e personale Anas per effettuare i rilievi, rimuovere i mezzi incidentati e consentire la normale ripresa della circolazione, con lunghe file che si sono formate in direzione Perugia e in direzione Nocera Umbra.