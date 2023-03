Incidente all’incrocio di San Sabino, ferita una donna

Scontro tra due auto all'incrocio tra la strada di San Sabino, via Ginsberg e la chiesa. E il Comune pensa ad interventi

Ennesimo incidente stradale, fortunatamente non grave, a San Sabino, all’altezza dell’incrocio con via Ginsberg e la chiesa. A scontrarsi – lunedì mattina intorno alle 9,30 – sono state due auto, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale. Una donna è rimasta ferita e soccorsa da un’ambulanza del 118. Avrebbe riportato traumi lievi. Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo.

L’incrocio in questione molto spesso è stato teatro di incidenti stradali, anche seri. Anche perché interessa una strada comunale molto trafficata, anche da mezzi pesanti, di congiunzione tra la bretella di Colle San Tommaso e l’imbocco della Tre Valli; un tratto rettilineo dove molto spesso viene superato il limite di velocità nonostante alcuni speed check posizionati da diversi anni.