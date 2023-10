Inciampa nel cantiere e batte la testa, grave operaio 50enne

Un altro gravissimo incidente sul lavoro in Umbria lunedì dopo quello di Assisi: a Monteleone di Orvieto ferito un operaio

Un altro grave incidente sul lavoro in Umbria nella giornata di lunedì 16 ottobre. Oltre infatti all’uomo precipitato da un capannone, da 6 metri di altezza, a Petrignano di Assisi, un altro operaio è rimasto ferito ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Si tratta di un 50enne protagonista di un infortunio avvenuto in un cantiere a Monteleone d’Orvieto. Secondo le prime informazioni, l’operaio avrebbe inciampato ed è caduto, battendo violentemente la testa. E’ stato soccorso in codice rosso e, appunto, trasportato all’ospedale di Perugia.

Sempre in Umbria un altro uomo lunedì è rimasto ferito in un modo grave, in quest’altro caso però per un altro tipo di incidente. Si tratta di un 76enne che a Capodacqua d’Assisi stava dando fuoco a delle sterpaglie ma è stato raggiunto dalle fiamme. Dopo essere stato soccorso dal 118, è stato disposto il suo trasferimento a Pisa.

La nota della Uil

“Due incidenti sul lavoro gravissimi, con i lavoratori del settore edile entrambi in prognosi riservata, a Petrignano e a Monteleone di Orvieto. La giornata di oggi è una di quelle che segna l’ennesima pagina nera per la nostra regione, già in vetta nella classifica degli incidenti mortali sul lavoro, e che continua a segnare record negativi. E’ però arrivato il momento di dire basta e di fermare una ecatombe continua. Il nostro appello è quello di uno scatto di coscienza alle istituzioni tutte e alle associazioni datoriali, affinché possa finalmente prendere forma e attuazione la nostra piattaforma, presentata e condivisa, con l’obiettivo di arrivare ad un patto regionale per la salute, la sicurezza e l’ambiente e dare vita finalmente ad una vera filiera della sicurezza. Il tempo delle dichiarazioni e dei proclami è finito, ora servono atti concreti”.

Così in una nota Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria, Angelo Manzotti segretario generale della Cisl Umbria, Maurizio Molinari, segretario generale Uil dell’Umbria insieme alle categorie dei lavoratori dell’edilizia Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria, Giuliano Bicchieraro segretario generale Filca Cisl Umbria e Roberto Lattanzi, responsabile Feneal Uil Umbria.