Incendio via Morandi "Finestre chiuse nel raggio di 1 km" | Firmata ordinanza sindacale - Tuttoggi

Il sindaco di Umbertide ha emanato un documento che ordina anche di "limitare le attività all'aperto" | Il rogo è stato domato nel pomeriggio, l'intero stabile (compresi due appartamenti) dichiarato inagibile

Dopo il grosso incendio di stamattina in via Morandi, domato definitivamente nel primo pomeriggio, è stata firmata un’ordinanza sindacale per tutelare cittadini e residenti in virtù del principio di precauzione.

Nell’atto firmato dal sindaco Luca Carizia, in seguito alle comunicazioni di Arpa e Usl Umbria 1, per un raggio di 1 km dal luogo dell’incendio, viene ordinato quanto segue: