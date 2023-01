Incendio in un capannone di via Morandi, vigili del fuoco in azione - Tuttoggi

Fiamme in un magazzino di macchine agricole a Umbertide, seriamente compromessa l'abitazione sopra lo stabile | Non ci sarebbero feriti

Un brutto incendio è in atto in un capannone di macchine agricole in via Rodolfo Morandi, a Umbertide. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Città di Castello con due mezzi, in supporto ai quali vi sono anche due squadre dalla sede centrale di Perugia.

Nessuna persona sembra essere stata coinvolta nel rogo, del quale ancora non si conoscono le cause (si parlerebbe di un cortocircuito). L’abitazione proprio sopra lo stabile, invece, sarebbe stata compromessa seriamente dalle fiamme. Sul posto anche carabinieri, 118 e Polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico.