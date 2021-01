Incendio nello scantinato, paura in un palazzo AGGIORNAMENTI

Il fumo sulle scale ha creato un po' di panico. Qualche danno al condominio, ma nessun è rimasto coinvolto

Incendio in uno scantinato in via Breve, nella zona di via Angeloni, a Perugia. Il fumo sviluppato dalle fiamme si è propagato sulle scale del palazzo, creando un po’ di panico.

Non ci sono danni particolari all’edificio. Danneggiato un tratto dell’impianto elettrico e problemi da fumo sulle scale condominiali.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dalla centrale e in supporto la squadra di Cavour e l’autoscala. Presenti anche le forze dell’ordine.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, solo tanta paura.

(Aggiornamento ore 21.30)