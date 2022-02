Incendio in un capannone, vicino a noto ristorante

Intervento in corso dei vigili del fuoco nei pressi di via Settevalli, l'allarme scattato poco prima delle 22

In serata incendio in un capannone di via Settevalli, nei pressi del noto ristorante La Luna nel Pozzo (la struttura non è coinvolta), tra Sant’Andrea delle Fratte e Pila, a Perugia.

L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è scattata lunedì sera alle 21.43. Sono in corso le operazioni con l’ausilio di due autobotti, per evitare che le fiamme, estese alla vegetazione limitrofa al capannone, si estendano anche ad altre proprietà.

(notizia in aggiornamento)