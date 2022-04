Incendio in appartamento, la vittima carbonizzata: si indaga

Questa mattina il sopralluogo del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco per capire le cause del rogo in via del Senso

Si stanno effettuando verifiche per accertare che la persona trovata senza vita all’interno dell’appartamento di via del Senso – una traversa di corso Garibaldi – in centro a Perugia, dove venerdì sera si è verificato un incendio, sia effettivamente quella che occupava l’immobile.

La vittima è stata infatti trovata dalla squadra dei vigili del fuoco, che ha sfondato la porta dell’appartamento, carbonizzata. Per questo non è stato ancora possibile identificarla con certezza.