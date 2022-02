Incendio in appartamento, cucina distrutta dalle fiamme - Tuttoggi

Incendio in appartamento nel centro storico di Orvieto. Cucina divorata dalle fiamme, mobili distrutti e solaio danneggiato. Locali dichiarati inagibili

I Vigili del Fuoco di Orvieto, nel pomeriggio di oggi 10 febbraio, sono intervenuti nel centro storico, in Via Simoncelli, per un incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme, secondo quanto è stato possibile apprendere, hanno avuto origine per cause accidentali nella cucina. L’incendio ha causato la distruzione del mobilio ed il serio danneggiamento del solaio. Per questo motivo i locali saranno dichiarati inagibili.

Operazioni di soccorso ‘difficili’

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla via molto stretta che non ha permesso ai Vigili del Fuoco di arrivare vicino all’appuntamento. I pompieri hanno dovuto stendere una tubazione di diverse decine di metri e sono riusciti a scongiurare la propagazione dell’incendio ad altri locali dell’abitazione che hanno avuto solo danni da calore e fumo, ed agli altri appartamenti adiacenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti; sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, si sono portati anche i Carabinieri di Orvieto.