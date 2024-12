Incendio alle Fonderie, rivista l'ordinanza - Tuttoggi.info

Su istanza di Arpa e Asl il Comune di Assisi ha rivisto l’ordinanza emessa a seguito dell’incendio accaduto nelle ex fonderie Tacconi lo scorso 5 dicembre. In pratica, avendo accertato l’assenza di materiale combusto nell’area esterna, Arpa Umbria e Usl Umbria1 hanno valutato che non vi sono necessità di restrizioni delle attività all’aperto.Arpa Umbria ha elaborato il modello di dispersione dei fumi, evidenziando che la massima ricaduta si e’ verificata in direzione sud/ovest entro un raggio di 100 metri. Pertanto l’area di restrizione, notevolmente ridotta rispetto a quella iniziale – come indicato nell’immagine allegata – è di circa 10 ettari a sud ovest dello stabilimento con una lunghezza fino a Via dei Gelsi (questa esclusa) e una larghezza pari a quella dello stabilimento.Le misure di prevenzione limitatamente a questa area si possono sintetizzare nel divieto di raccolta e consumo immediato di prodotti agricoli più precisamente:* Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati.* Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei.* Divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile.* Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali.Si invitano i cittadini a rispettare le disposizioni dell’ordinanza e a rimanere informati sulle evoluzioni.