Incendio al Maury's, finita l'emergenza ambientale - Tuttoggi.info

Lunedì mattina in Municipio la giunta ha inoltre incontrato i tecnici del Maury’s che “hanno confermato la massima disponibilità a risolvere tempestivamente quanto accaduto così come sono stati altrettanto collaborativi e partecipi i tecnici del Penny Market. Costanti sono i confronti e i rapporti con i tecnici dell’Amministrazione Comunale. L’imperativo è velocizzare il tutto per tornare prima possibile a una situazione di normalità che non ci faccia più ricordare il triste accaduto“.