Supermercato distrutto dalle fiamme, timori per l'inquinamento dell'aria | Aggiornamenti e video - Tuttoggi.info

Grave incendio al supermercato Maury's, imponente dispiegamento dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso da parte dell'Arpa

Completamente distrutto dalle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì il supermercato Maury’s a Bastiola di Bastia Umbra. L’incendio ha interessato il capannone commerciale con tutta la merce che si trovava all’interno, in altamente infiammabile, come detersivi e prodotti per la casa. Tanto che ora sono in corso accertamenti dell’Arpa per valutare le condizioni dell’aria nella zona e la necessità di emettere o meno ordinanze di pubblica sicurezza.

L’allarme è scattato intorno alle 00.45. Imponente il dispiegamento di vigili del fuoco sul posto: sono intervenute squadre provenienti dalla Sede Centrale di Perugia, dai Distaccamenti di Assisi e Foligno con 5 mezzi. In supporto operativo alle squadre sono stati inviati anche mezzi NBCR e altri tre mezzi provenienti dalla sede aeroportuale. Sul posto oltre al funzionario vigili del fuoco anche tecnici ARPA e personale della Polizia di Stato. Sono in corso accertamenti anche sulle cause che hanno provocato l’incendio al supermercato.