Incendio a Casali di Montebufo, attesa per i mezzi aerei - Tuttoggi

Brucia da venerdì pomeriggio un'area boschiva nella zona di Preci, incendio proseguito anche per tutta la notte

Brucia da venerdì pomeriggio un’area boschiva nella zona di Casali di Montebufo (Preci), con le fiamme che per tutta la notte hanno continuato ad interessare l’area.

Il rogo, divampato nel pomeriggio, ha visto nel pomeriggio di venerdì l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Norcia, Sellano e Spoleto. Per tutta la notte, poi, le squadre di Norcia e Spoleto hanno presidiato l’area, ma trattandosi di zona boschiva non è stato possibile spegnere l’incendio da terra. Questa mattina, dunque, è atteso l’arrivo dei mezzi aerei per dominare il fuoco, con il coordinamento del Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco.