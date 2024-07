Incendia i cassonetti vicino a una scuola il giorno delle elezioni: denunciato 17enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato un 17enne ritenuto responsabile di danneggiamento a seguito dell’incendio di alcuni cassonetti.

L’8 giugno scorso, in Bastia Umbra, nei pressi dell’Istituto Scolastico “Don Bosco”, sede di seggi elettorali, i residenti del luogo sono stati svegliati dallo scoppiettio delle fiamme originate dall’incendio di alcuni cassonetti della raccolta indifferenziata di rifiuti. Sul posto, grazie alle segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza – NUE 112, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Assisi e i Vigili del Fuoco che, con non poca difficoltà, hanno domato l’incendio che ha distrutto tre cassonetti e ricoperto di fuliggine la parete adiacente dell’edificio scolastico. L’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali, installate nell’area di interesse, e le dichiarazioni di persone residenti, hanno permesso ai militari di individuare e successivamente identificare il presunto autore del reato. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per la suddetta ipotesi di reato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia.