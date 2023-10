Inaugurato nuovo impianto di illuminazione artistica del Torrino nel 26° anniversario del crollo - Tuttoggi.info

L'intervento è stato finanziato da Rotary Club Foligno, sindaco Zuccarini: “Altro importante traguardo”

Ieri (14 ottobre), in occasione del 26° anniversario del crollo del Torrino del palazzo comunale di Foligno, la città ha ricordato quel tragico evento con una commemorazione istituzionale in piazza della Repubblica, osservando un minuto di silenzio alle ore 17.23, ora esatta in cui una violenta scossa sismica lo fece cadere a terra nel 1997.

Nello stesso pomeriggio è stato inaugurato anche il nuovo impianto di illuminazione artistica che illuminerà torre e Torrino del palazzo comunale: “Un segnale che la vita continua verso un futuro luminoso” ha commentato il sindaco Stefano Zuccarini.

Il primo cittadino ha anche ringraziato il Rotary Club Foligno, il past president Gianguido Cucciarelli, il presidente Federico Berti Piras, i consiglieri Claudio Bianchini e Marco Tomassini che hanno fortemente voluto finanziare e realizzare il progetto, permettendo così di realizzare l’impegno di valorizzare al meglio il Palazzo Comunale ed il Torrino, simbolo per eccellenza della città di Foligno. Un altro importante traguardo per una città sempre più bella, di cui andare orgogliosi”.

Sono stati installati 8 speciali proiettori led rgb con tecnologia wi-fi integrata, a luce variabile, controllabili e regolabili direttamente da remoto, con un elevato grado di impermeabilità. Sarà possibile selezionare tutta la gamma dei colori con relativa intensità così da poter aderire alle giornate internazionali delle diverse malattie rare senza costi aggiuntivi. L’impianto è anche in grado di percepire la musica inviando appositi segnali che potranno regolare l’illuminazione a ritmo di musica. Il tutto a basso impatto ambientale, rispettando le normative sul risparmio energetico e contro l’inquinamento luminoso.