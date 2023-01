Inaugurato il plesso scolastico di Torgiano e la nuova palestra - Tuttoggi

In apertura il sindaco di Torgiano Eridano Liberti ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, le autorità intervenute, sia civili che religiose, alle forze dell’ordine, a tutte le associazioni del territorio, alle proloco e in particolare alla Regione Umbria e, in fine, l’istituto comprensivo Torgiano-Bettona che ha curato gli arredi del nuovo edificio oltre ad aver affisso alle pareti delle classi delle carte geografiche stile “murales” in tridimensione. “La scuola è un elemento identitario per tutta la comunità e per la crescita dei ragazzi, per questo – ha sottolineato Liberti – è importante che rimanga nel centro città, perché decentralizzarla sarebbe stato come togliere dalla città il suo cuore e il suo futuro. La nuova palestra è sicuramente un elemento necessario per il percorso formativo, di crescita sociale e personale dei ragazzi che nello sport ha il suo elemento fondante. Questa amministrazione ha sempre posto molta attenzione alle esigenze ordinarie e straordinarie in ambito scolastico nella consapevolezza che la scuola è la prima finestra sulla vita da cui si affacciano i nostri figli nel naturale percorso di emancipazione”.

La dirigente scolastica Mazzoni ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale che ha “voluto condividere ogni scelta decisionale con la scuola, segno di una comunità che capisce il vero valore della scuola”. La Presidente Tesei ha rimarcato quanto espresso da sindaco Liberti: “complimenti per aver scelto di tenere il plesso all’interno della città di Torgiano – ha detto Tesei -, i ragazzi così vivono nella propria comunità e si formano; uno dei miei obbiettivi primari è quello di tenere i giovani in Umbria, è doloroso vederli studiare qui e poi andare a lavorare fuori regione o all’estero”.

A chiudere sono state le parole del sottosegretario Frassinetti, alla sua prima inaugurazione con questa carica: “plaudo alla scelta di mantenere la scuola nella città. La nuova palestra e lo sport saranno elementi essenziali per distogliere i ragazzi dai social. Lo sport educa e fa crescere”.

I lavori:

E’ stato eseguito l’efficientamento energetico del plesso scolastico principale, la coibentazione termica, la sostituzione degli infissi, la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento radiante a pavimento, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. La palestra è una struttura distaccata dalla quale si accede direttamente dall’interno dell’edificio scolastico. Tutti gli alunni che nel frattempo erano stati decentrati nei plessi periferici, per poter eseguire al meglio i lavori nelle due porzioni, elementari e medie, quindi dal 9 gennaio sono rientrati tutti nella nuova scuola.