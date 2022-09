Inaugurato il co-working solidale: nuove opportunità per start up, imprenditori, artigiani e professionisti - Tuttoggi

L’accordo prevede l’attivazione di uno sportello informativo dedicato al mondo del lavoro e alla divulgazione di nuove opportunità per favorire e rilanciare le possibilità di lavoro e autoimpiego in Umbria attraverso incontri singoli o collettivi con imprenditori, professionisti, donne e giovani interessati allo sviluppo di un proprio progetto imprenditoriale. L’obiettivo è di offrire una nuova opportunità lavorativa a nuove start up, giovani, imprenditori, artigiani, imprese, a professionisti. Allo sportello saranno fruibili servizi di orientamento, informazione e accompagnamento alle misure agevolative regionali a sostegno della creazione e sviluppo delle imprese locali.

“Inaugurare il coworking solidale una grande soddisfazione – le parole dell’amministratore unico Sviluppumbria Michela Sciurpa – vedere realizzato questo progetto, che Sviluppumbria ha sostenuto sin dalla prima fase di ideazione, con l’auspicio che possa contribuire a fare emergere e valorizzare nuove professionalità e talenti per il rilancio del territorio”. Di “un supporto specialistico che previo appuntamento telefonico garantirà informativa di primo orientamento in materia fiscale, amministrativa, commerciale”, ha parlato il presidente dei commercialisti Enrico Guarducci, mentre per il sindaco Paola Lungarotti, “lo spazio è stato realizzato nell’ottica di uno sviluppo economico ed innovativo a sostegno della crescita economica della città di Bastia Umbra, per condividere anche una attività lavorativa improntata alla collaborazione solidale, alle relazioni sociali, come risposta concreta e funzionale alle problematiche economiche e sociali ”. Per prenotazioni, 075 8018318 – 203 e 075 8018279 – 208.