A Bastia Umbra un protocollo tra il Comune l’ordine di commercialisti ed esperti contabili - Tuttoggi

Verranno tra l'altro aperti due sportelli all'interno del co-working di via Battisti

Presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Bastia Umbra è stato firmato il Protocollo di intesa tra il sindaco Paola Lungarotti e il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia, Dott. Enrico Guarducci. Una collaborazione che insieme a Sviluppumbria vede l’apertura di due sportelli all’interno del Coworking solidale di Bastia Umbra in via Cesare Battisti che sarà inaugurato mercoledì 7 settembre alle ore 17.00.

Con il Protocollo di intesa tra il Comune e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia il Comune di Bastia Umbra ha avviato un progetto rivolto alla propria cittadinanza per fornire in maniera snella, celere e professionale una prima assistenza/consulenza di natura fiscale, societaria e tributaria su varie tematiche che possono interessare sia le persone fisiche che le imprese. L’Ordine ha dato la propria disponibilità anche a fornire attività formativa nell’ambito dell’educazione finanziaria da destinare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale. Un professionista iscritto all’Ordine, previo appuntamento sarà a disposizione per un primo contatto con il cittadino al fine di poterlo assistere nella propria problematica di natura fiscale, societaria e tributaria. L’attività di promozione e divulgazione del servizio di assistenza alla cittadinanza sarà attuata anche mediante la partecipazione diretta nell’ambito di eventi informativi pianificati nel territorio.