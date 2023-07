Inaugurati i lavori di riqualificazione della piazza Beato Giacomo a Cerqueto - Tuttoggi.info

Il taglio del nastro, da parte del sindaco Francesca Mele, si è svolto nel pomeriggio di sabato 22 luglio 2023

Una grande partecipazione della comunità ha caratterizzato la festa per l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di piazza Beato Giacomo a Cerqueto, consistiti nella ripavimentazione della piazza e di un tratto di marciapiede, nella sistemazione dei sottoservizi e nell’installazione di alcuni arredi. Altri arredi sono stati posizionati anche in largo Vittorio Veneto, all’ingresso del centro storico della frazione, dove si è provveduto al rifacimento di parte della pavimentazione in porfido e ad altre manutenzioni.

L’evento di inaugurazione, promosso dal Comune in collaborazione con la Proloco di Cerqueto presieduta da Michele Baldini, si è svolto nel pomeriggio di sabato 22 luglio 2023, ed è iniziato con la celebrazione di una messa presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla piazza riqualificata. A seguire la benedizione del parroco di Cerqueto don Gaetano Romano e il taglio del nastro fatto dal sindaco Francesca Mele, intervenuta insieme al vicesindaco Andrea Pilati, agli assessori Francesca Borzacchiello e Patrizia Trequattrini e al presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni. Ad allietare la festa anche la musica della filarmonica di Cerqueto.

“Questo intervento – ha spiegato il sindaco – è un segnale importante di attenzione da parte dell’amministrazione verso la comunità di Cerqueto. È stato riqualificato un piccolo spazio, ma si tratta di una piazza, quindi di un luogo identitario e di aggregazione per tutti gli abitanti della frazione. Continueremo nell’opera di valorizzazione di questo borgo, patendo dall’ascolto della comunità e dei suoi bisogni”.

E che la riqualificazione di piazza Beato Giacomo rappresenti solo un primo intervento è stato sottolineato anche dall’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello. “Siamo consapevoli – ha detto – che a Cerqueto sono necessari interventi di recupero del centro storico ben più consistenti e il cui costo è stato stimato in circa 2milioni e mezzo. Siamo quindi impegnati nella ricerca di finanziamenti per proseguire con le opere necessarie alla riqualificazione di tutto il centro storico. L’obiettivo, intanto, è di poter individuare, anche grazie ad un confronto iniziato con la Regione dell’Umbria, le risorse per avviare un primo stralcio dei lavori”. L’assessore ha anche ricordato a tutti i presenti che nei prossimi giorni l’amministrazione, dopo una fase di ascolto delle esigenze degli abitanti del centro storico, deciderà circa la possibilità o meno di destinare una parte della piazza a parcheggio di autovetture.

Il valore di questo intervento è stato sottolineato anche dal vicesindaco Andrea Pilati che ha ricordato come sia importante creare decoro per rendere più accoglienti anche in chiave turistica i borghi del territorio, che, proprio come Cerqueto, sono ricchi di storia, di arte e di tradizioni.