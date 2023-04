Inaugurata allo "Scarpellini" di Foligno la nuova Stazione Metereologica Professionale - Tuttoggi.info

Sostenibilità e didattica, ci saranno i sensori intelligenti nelle aule. Rieleveranno la qualità dell'aria. Dati gestiti dagli studenti

Taglio del nastro per la nuova stazione meteorologica professionale dell’Istituto TecnicoEconomico Aeronautico ‘F. Scarpellini’ di Foligno, ospitata negli spazi interni ed esterni della scuola.Inaugurato alla presenza dell’assessore all’Istruzione Paola De Bonis e di Massimo Renzini e PierluigiMingarelli, rispettivamente presidente e direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, il data center, collocato nell’aula aeronautica, entrerà in funzione entro la fine del mese di maggio e monitorerà le temperature e gli eventi atmosferici dell’estate ormai alle porte.

La neonata stazione meteo è totalmente autoalimentata da un pannello solare che a costo zerofornirà energia pulita ai sensori collegati alla rete Eumetsat (organizzazione europea per l’esercizio deisatelliti meteorologici). I dati verranno captati e inviati ad Eumetsat che li restituirà in tempo reale ad unsoftware preposto alla loro rielaborazione. Solo allora gli studenti del corso aeronautico, coordinati daidocenti di Scienze della Terra Giulio Beddini, Luca Donati e Lucia Pompei, potranno occuparsi della lorolettura e interpretazione ma anche della loro archiviazione in un database, così da consentire lo studio delmicroclima locale, la sua variazione nel tempo e la valutazione statistica dei rischi del territorio.

Gli studenti provvederanno infine a realizzare un bollettino meteo con le previsioni del tempo che potranno essere visualizzate da chiunque accedendo al portale della scuola. I dati verranno condivisi con la comunità locale e resi disponibili per enti pubblici e imprese del territorio.

Il progetto, ideato dall’Istituto Scarpellini, è stato finanziato con i fondi del Pnrr e ha richiesto uninvestimento di circa 15.000 euro. Oltre a barometro, anemometro, pluviometro, termoigrometro esolarimetro, la stazione meteo dispone anche di sensori agrometeorologici di ultima generazione, utili nelsettore agricolo. In particolare l’evaporimetro e il sensore di bagnatura fogliare consentono di ottimizzarel’irrigazione ed evitare sprechi.

Nel corso della presentazione della stazione meteo è stata anche comunicata l’adozione virtuale,da parte degli studenti della scuola, del ghiacciaio dei Forni, in Alta Valtellina, nel settore lombardo delParco nazionale dello Stelvio. A illustrare il progetto Massimiliano Squadroni, manager di ‘Scenari digitalistart up innovativa’, partner dell’iniziativa: “Verrà attivato un sistema webcam al rifugio Pizzini, a 2.708metri di altitudine, a Santa Caterina Valfurva, in Val Cedec, che, unitamente all’impianto fotovoltaiconecessario per la sua alimentazione elettrica, permetterà, attraverso la tecnica del timelapse daily, diriepilogare in pochi minuti l’intera giornata e illustrare i fenomeni atmosferici in atto. A fine anno verrà poielaborato un filmato velocizzato della durata di 15 minuti grazie al quale gli studenti della scuola avranno la possibilità di analizzare le variazioni del ghiacciaio nel tempo”.

“L’installazione della stazione meteo – ha spiegato Federica Ferretti, dirigente scolastico dello‘Scarpellini’ – rappresenta un’importante opportunità formativa che vuol contribuire a stimolare nei nostrigiovani la già spiccata sensibilità verso i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale”.“Il progetto intende inoltre creare virtuose sinergie con aziende ed enti locali al fine di condivideretecnologie e competenze”, ha concluso la preside.

E NELLE AULE SENSORI INTELLIGENTI PER RILEVARE LA QUALITA’ DELL’ARIA

Nelle aule, oltre ad un barometro da parete, verrà collocato un sensore, collegato ad un pannello digitaleposto all’ingresso della scuola, che rileverà la qualità dell’aria, misurando la temperatura dell’ambiente e la concentrazione di anidride carbonica. I parametri compariranno sul pannello all’ingresso dove un semaforo verde o rosso segnalerà le condizioni di salubrità degli ambienti.

CODICE METAR ALL’AEROPORTO, INDICHERA’ LE CONDIZIONI DI VOLO

La scuola collocherà all’aeroporto di Foligno un multisensore compatto di rilevazione dei principaliparametri meteorologici, attivando un codice Metar (Meteorological Aerodrome Report) che indicherà aivelivoli le condizioni meteo (copertura nuvolosa, vento, pressione, temperatura e umidità) utili per il volo e l’atterraggio.