In un video, Orvieto Città viva ed esperienza autentica - Tuttoggi

Orvieto Città viva, esperienza autentica: quattro parole che racchiudono un territorio ricco di bellezza, storia e cultura, che dopo il lungo periodo di chiusura forzata desidera riaprirsi al Mondo.

Orvieto, nel video presentato ufficialmente oggi, si racconta attraverso le voci di chi la abita, con l’obiettivo di ispirare le persone, per incoraggiarle a riprendere a scoprire e viaggiare.

Un invito a entrare a contatto con la bellezza e la storia di un luogo accogliente e ricco di cultura, esperienze, patrimonio umano, attraverso le donne e gli uomini che lo vivono e che lo rendono unico.

Il progetto

Il Comune di Orvieto, nell’ambito di un progetto più ampio di ripensamento del modello di comunicazione e narrazione, ha sentito la necessità di rappresentare in modo diverso, non didascalico, un territorio.

Ha intercettato un bisogno, estraneo a ogni retorica, di raccontare e vivere in modo differente una città pronta ad accogliere visitatori provenienti da tutta Italia e dal Mondo.

Proposta ad ognuno una chiave di lettura personale e vicina al cuore di chi percorre i suoi vicoli e si sofferma sulle scale del Duomo più bello del mondo, si affaccia nelle botteghe o esplora l’Orvieto sotterranea, attraversa le piazze dove gli orvietani si incontrano e i bambini giocano a pallone.

Le piccole cose, i dettagli, la luce particolare di Orvieto, accanto ai volti, alle mani, agli sguardi degli abitanti, sono i protagonisti di un video autentico, non patinato e preconfezionato, lontano dall’immaginario da cartolina di tanta comunicazione turistica.

La nuova comunicazione

Un video che parla “dall’interno”, osserva con gli occhi degli orvietani, mettendo in scena la bellezza intrinseca e imperfetta di un territorio fedele allo spirito forte e resistente dei suoi primi abitanti, che ha saputo uscire dal buio dei mesi di lockdown.

Con questo progetto, Orvieto abbandona definitivamente il modello di comunicazione didascalica, da sempre associato al mondo del turismo e dei viaggi, per riscoprire una narrazione più autentica e emozionale.

Il video, della durata di 2′ e 30”, sarà visibile sul portale turistico ufficiale di Orvieto e comuni dell’orvietano, www.LiveOrvieto.com e sarà diffuso sui canali digitali istituzionali e social.

È stato realizzato su concept di The Brand Italy da Shinkai, con la regia di Larissa Saldarini.

Musica e Sound Design: Mattia Basi

Voice Over: Adam Sugawara

Camera Unit 1: Emanuele Surace

Camera Unit 2: Marco Sallese

Produttore Esecutivo: Edoardo Taloni

Le Istituzioni

“Quello che presentiamo oggi – commenta il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, che è anche Assessore a Turismo e Cultura – è il primo risultato di un lavoro di squadra con la città che ha apprezzato il nuovo approccio voluto da questa Amministrazione Comunale ed è entrata subito in sintonia con il team di professionisti che ci affiancherà nella promozione.

Con coraggio e ambizione rinnoviamo il concetto della Città Narrante, ormai stanco e svuotato di contenuti, per affidarci ai narratori, agli orvietani che mettono la loro faccia e la loro storia per farsi ambasciatori della bellezza di Orvieto.

Una città che vive gli spazi della sua storia, un’esperienza autentica che trovano i visitatori che scelgono Orvieto come destinazione, non come semplice tappa di un viaggio, e che hanno la possibilità di non sentirsi semplici turisti ma cittadini temporanei”.

“Questa campagna, orientata volutamente sul digital marketing e mirata ad attrarre il turismo di prossimità, rappresenta soltanto il primo tassello di un più ampio progetto.

Dopo il primo obiettivo di incentivare la ripartenza del turismo – conclude il Sindaco – miriamo verso un orizzonte di medio-lungo termine che punta ad arricchire di esperienze l’offerta turistica, a utilizzare le nuove tecnologie e la realtà aumentata per attrarre nuovi target e quindi a ridefinire le strategie di marketing territoriale per incrementare l’attrattività del nostro meraviglioso territorio”.

Il video