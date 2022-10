In ospedale una scultura in ricordo del dottor Giorgio Maragoni | Foto - Tuttoggi

Per iniziativa dell’associazione Il Cigno, nella sala d’aspetto del reparto di cardiologia dell’ospedale di Spoleto collocata una scultura in ricordo del medico scomparso

Sono passati più di due anni dalla sua scomparsa, per una inesorabile malattia che non gli ha comunque impedito di dedicarsi ai suoi pazienti fino all’ultimo. Ma il ricordo del dottor Giorgio Maragoni resta vivo come se fosse trascorso un solo giorno. La dedizione, la cortesia e la disponibilità per i tanti malati che ha assistito nel corso degli anni, insieme alla grande professionalità, sono state fra le doti che tutti gli riconoscono.

Per anni il dottor Giorgio Maragoni è stato primario della cardiologia dell’ospedale di Spoleto e poi di quella di Foligno, nonché direttore del dipartimento di emergenza-urgenza della Usl Umbria 2. E da sabato, per sottolineare il suo impegno a fianco dei pazienti, è stata collocata, per iniziativa dell’associazione Il Cigno, presieduta da Vanna Arzuffi, una scultura nella sala d’aspetto del reparto di cardiologia dell’ospedale di Spoleto, opera dell’artista Stefania Rosichetti. Un cuore di terracotta, solcato da cicatrici d’oro, a testimoniare la volontà di portare avanti la propria missione, fino a quando gli è stato possibile, nonostante le avversità.