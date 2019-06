In ospedale pranzo servito di pomeriggio, direzione aziendale “In corso accertamenti”

La ditta fornitrice del servizio ristorazione mensa, per motivi che sono in corso di approfondimento, ha fornito nella giornata del 13 giugno, in notevole ritardo il pasto di mezzogiorno per i degenti dell’ospedale Santa Maria di Terni. E’ stato, comunque, rispettato, grazie alle procedure d’urgenza, l’orario del vitto per i pazienti con diete speciali (diabetici ecc.).

La Direzione Aziendale si scusa con tutti i pazienti per il disservizio e annuncia che sono in corso gli accertamenti del caso, cui seguiranno tutte le dovute azioni conseguenti anche in termini risarcitori nei confronti dei soggetti coinvolti.

