In Comune “l’Albero della Gentilezza” con gli addobbi dei bambini

Gli addobbi realizzati dagli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Si chiama “L’Albero della Gentilezza” quello allestito nella Sala Unità d’Italia del Palazzo comunale. Gli addobbi sono stati realizzati dalle bambine e dai bambini delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della città di Orvieto.

Si tratta dei pensieri elaborati dai giovani studenti in occasione della Giornata mondiale della gentilezza dello scorso 13 novembre e dell’inaugurazione del Giardino della Gentilezza in Piazza Angelo da Orvieto.

Accanto all’albero anche un presepe altrettanto speciale, dal titolo “C’è tutto il Mondo intorno”, realizzato dai detenuti falegnami della Casa di reclusione di Orvieto con la supervisione dell’architetto Flavio Leoni.

“Un albero meraviglioso e originale – afferma l’assessore alla Gentilezza, Alda Coppola – ma soprattutto pieno di significato. Allestire l’albero nella casa comune degli orvietani ci è sembrato il modo migliore per augurare buone feste alla città di Orvieto e per mettere in mostra il lavoro e i pensieri delle ragazze e dei ragazzi delle scuole che hanno declinato dal loro punto di vista il valore della gentilezza. Ringrazio loro, le insegnanti e le dirigenti scolastiche per l’impegno, ringrazio di cuore anche la Casa di reclusione di Orvieto per il dono fatto alla città e per la preziosa collaborazione che si è instaurata grazie al Giardino della Gentilezza che vogliamo estendere anche ad altri spazi. L’Albero della Gentilezza e il presepe resteranno visibili a tutti fino al 7 gennaio negli orari di apertura degli uffici comunali”.