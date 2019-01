In Borsa il titolo Cucinelli torna verso i suoi valori

Settimana positiva per il titolo Brunello Cucinelli in Borsa, nonostante nella giornata conclusiva, dopo essere stato a lungo sulla quotazione di 31,50, il titolo abbia finito per perdere lo 0,81%, chiudendo a 30,55. Una flessione che riduce l’incremento (+1,18%) registrato nella seduta molto positiva di giovedì.

Guardando all’ultima settimana, il titolo è passato da 29,20 a 30,55 della chiusura di venerdì. Con i mercati che sembrano dunque aver assorbito le minori aspettative (comunque di una crescita consistente, intorno all’8%) per il 2019 ed alcuni segnali negativi che per il settore del lusso e della moda arrivano dalla Cina.

Tra l’altro, il titolo Brunello Cucinelli a Piazza Affari è tornato ad essere molto scambiato. La performance degli ultimi 12 mesi del titolo della maison umbra resta molto positivo: +12,32%.

