In 220 positivi al Covid dopo il primo vaccino, in 18 dopo il richiamo: “Percentuale bassissima”

I casi su circa 12 mila persone vaccinate in Umbria | La copertura finorasi è su livelli di molti superiori a quella del 96%

In 220 positivi al Covid, in Umbria, dopo la prima dose di vaccino. In 18 dopo aver effettuato il richiamo. Su una platea di circa 12 mila vaccinati in Umbria (con 25.878 dosi somministrate).

Si tratta di operatori sanitari e ospiti delle Rsa a cui era stato somministrato il vaccino Pfizer, il primo in distribuzione.

Le autorità sanitarie regionali hanno raccolto i dati, inviati all’Istituto superiore di sanità.

A livello locale, caso per caso, si sta accertando se, dopo la prima dose del vaccino, possano esserci stati comportamenti maggiormente a rischio. La copertura, secondo gli studi Pfizer, è del 96% ad una settimana da quando viene effettuato il richiamo.

Il direttore della Sanità umbra, Claudio Dario, ricorda che il vaccino Pfizer viene testato come efficace al 96%. Su una platea di 12 mila persone vaccinate, i casi di mancata copertura sarebbero circa 480. Insomma, l’efficacia dimostrata in Umbria dal vaccino al momento resta di molto superiore a quella valutata nella certificazione del prodotto Pfizer.

E comunque è bene ricordare che l’infezione da Covid non è avvenuta a seguito di vaccinazione, visto che i prodotti inoculati non contengono il virus.