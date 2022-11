Imu e Tasi irregolare, Comune Spoleto invia oltre 1300 cartelle di pagamento

Spedite cartelle di pagamento per oltre 2 milioni di euro per Imu e Tasi omesse o insufficienti dal 2016 in poi

Oltre 1300 cartelle di pagamento relative ad arretrati di Imu e Tasi: sono quelle che in queste settimane si stanno vedendo recapitare centinaia di persone da parte del Comune di Spoleto. Avvisi di accertamento per l’imposta non pagata o pagata parzialmente, secondo i controlli fatti dagli uffici comunali. E c’è chi nel corso degli anni ha pagato regolarmente ma ora si è visto notificare cartelle di pagamento aggiuntive per rivalutazioni fatte sui propri immobili.

In totale il Comune di Spoleto ha emesso avvisi di accertamento per 2 milioni e 59mila euro per l’Imu relativa agli anni dal 2016 al 2021. Sono ben 1.310 le cartelle di pagamento inviate. Mentre altre 15 (per un totale di circa 21.200 euro) riguardano la Tasi – tributo ora scomparso – dal 2017 al 2019, sempre per pagamenti omessi o insufficienti. Nelle casse comunali, dunque, – al netto di errori e ricorsi – dovrebbero arrivare circa 2 milioni di euro per il recupero di tali imposte sugli immobili.