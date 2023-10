Imprese e Mercati internazionali, focus della ICC a Palazzo Cesaroni - Tuttoggi.info

"Icc per le imprese umbre: la sfida dei mercati internazionali", il focus dell’International Chamber of Commerce a Perugia

Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese umbre: è con questo obiettivo che Icc Italia (il Comitato nazionale italiano della International Chamber of Commerce Icc) ha deciso di organizzare il convegno ‘Icc per le imprese umbre: la sfida dei mercati internazionali’, in programma a Perugia giovedì 5 ottobre, alle 15, nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni.

Icc svolge un ruolo chiave in questo processo, sia in termini di sostegno alle scelte imprenditoriali che di trasferimento di competenze ai professionisti. L’iniziativa mira, dunque, a individuare le opportunità di business che i mercati internazionali offrono alle imprese umbre, evidenziando contestualmente i rischi connessi alle operazioni transfrontaliere e gli strumenti che Icc offre per contenerli. Gli strumenti Icc, infatti, se utilizzati correttamente, possono agevolare gli scambi internazionali e ridurre i contenziosi.

A introdurre i lavori saranno Barbara De Donno, segretario generale Icc Italia, Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Michele Fioroni, assessore a sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Enzo Faloci, Umbria Export Consorzio per l’internazionalizzazione di Confindustria Umbria, Filippo Mangiapane, vicepresidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, e Pietro Morichelli, presidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Spoleto, in rappresentanza anche degli Ordini degli avvocati di Perugia e Terni.

A seguire, Ercole de Vito, Head of Business Development and External Relations Icc Italia, modererà la tavola rotonda durante la quale tre esperti, componenti della Commissione Commercial Law & Practice e della Commissione Customs & Trade Facilitation di Icc Italia, affronteranno la tematica da diversi punti di vista: Antonio Coaccioli, dello studio legale Coaccioli, parlerà di arbitrato e mediazione quali procedimenti per la risoluzione delle controversie alternativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrati da Icc; Paolo Spacchetti, titolare dell’omonimo studio legale Spacchetti, fornirà spunti di riflessione sui nuovi paradigmi della contrattualistica internazionale alla luce dell’esperienza Covid e del regime delle sanzioni; e Gaetana Rota, dottore commercialista iscritta all’Odcec di Caserta che svolge attività anche in Umbria, discuterà dell’importanza di una corretta pianificazione in materia doganale tra trade compliance, export control e dintorni. Si uniranno al dibattito Fabrizio Favali di Bper Banca, la cui relazione sarà ‘Dalla scintilla di un’idea al progetto di crescita all’estero’ e Lorenzo Baciucco dello studio legale Ituy Law Firm e partner del progetto internazionale Icc Agri-Food Hub, che illustrerà profili applicativi e pratici degli Incoterms® nelle vendite internazionali.

Le conclusioni dell’evento sono affidate a Ercole de Vito. Seguirà un aperitivo di networking, volto e creare delle connessioni tra il mondo delle professioni, delle imprese e delle istituzioni.

L’evento è sponsorizzato da Bper Banca con il patrocinio della Regione Umbria, della Camera di commercio dell’Umbria e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia.

Per registrarsi al convegno: https://www.iccitalia.org/modulo-di-registrazione-evento-icc-per-le-imprese-umbre-la-sfida-dei-mercati-internazionali/.