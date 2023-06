Impegno civile con Civici X: "Distinguere civismo da opportunismo"

| Siglato il patto federativo con le liste civiche regionali

Impegno civile aderisce a ‘Civici X’ e firma un contratto con i folignati in vista delle amministrative 2024. C’è fermento in vista della scadenza elettorale della prossima primavera, quando i folignati saranno chiamati al rinnovo del consiglio comunale. Diverse le associazioni e le riunioni che si stanno tenendo. E per tenere a battesimo questa operazione dei Civici è arrivato a Foligno anche il padre di questa galassia, il consigliere regionale Andrea Fora. Ad accompagnarlo rappresentanti delle liste civiche del territorio di Spoleto, Orvieto, Bevagna. I protagonisti però sono stati Stefania Filipponi e Stefano Stefanucci, le colonne di Impegno civile. La lista civica, anima dell’opposizione a Mismetti, ha deciso di federarsi con Civici X, iniziando quindi a lavorare al nucleo di Foligno 24 (con Civici X, Italia viva e Azione). Chiari però i paletti.

“Il civismo non nasce per caso – ha detto Filipponi – ma punta a risolvere i problemi alla causa. Però attenzione al civismo di facciata di certi personaggi che vogliono riciclarsi. Distinguiamo il civismo dall’opportunismo. Siamo contro una politica di opportunismo che crea posti ai sodali, amici o conviventi o posti con incompatibilità palesi. Noi siamo abituati a chiedere risposte in sede politica. Quando queste non vengono date, ci sono altri organi. Lo abbiamo fatto con la fils e lo faremo ancora. La trasparenza non è uno slogan elettorale. Se non abbiamo risposte ci sono altri organi e altre sedi. Non è possibile che i folignati vengano presi in giro e trattati da sudditi”.

Obiettivo è “superare la logica delle appartenenze, la logica di scuderia. Vogliamo tutto insieme una Foligno dove avere il piacere di vivere, sentirsi protetta. Dove potersi curare e dove c’è attenzione per i più fragili”. L’altro paletto: “Se si vuole costruire un nuovo futuro ci vuole una squadra nuova e innovativa realmente che non segue le tessere di partito, le amicizie e i sodali. Squadra nuova al servizio della città. Noi siamo pronti a collaborare con tutti: pretendiamo innovazione vera”. La volontà di protagonismo dei Civici è stata ribadita dal consigliere regionale Andrea Fora.

