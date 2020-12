Il vaccino anti Covid controllato a Perugia LE IMMAGINI

Arrivato a Perugia dallo Spallanzani di Roma trasportato dai militari, poi al San matteo degli Infermi di Spoleto

Sono arrivate questa mattina alle 7.53 a Perugia le prime 85 dosi del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer Biontech.

Il vaccino, trasferito dall’ospedale Spallanzani di Roma, è arrivato in 17 fiale al magazzino farmaceutico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, trasportato dai militari dell’Esercito.

Controllo di conformità e predisposizione della spedizione da parte del direttore della Farmacia ospedaliera dott. Alessandro D’Arpino.

Il vaccino è partito alle ore 8,20 in direzione Spoleto, dove è arrivato circa un’ora dopo all’ospedale San Matteo degli Infermi. E’ qui infatti che si svolgono le prime vaccinazioni agli operatori sanitari dei team vaccinali delle due Aziende ospedaliere e delle due Aziende sanitarie locali.

Il programma del Vaccine Day in Umbria

Il cronoprogramma prevede che per primi dovranno essere vaccinati gli operatori del team vaccinale della Usl Umbria 1 visto che dovranno dopo recarsi presso la Residenza “S. Margherita” di Perugia per eseguire la vaccinazione degli ospiti.

Alle 10,30 saranno vaccinati i team vaccinali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni e Spoleto, a partire dalle 11,30 partirà la vaccinazione degli operatori sanitari individuati dalle Aziende.

Le altre vaccinazioni

Si tratta di una prima vaccinazione simbolo, secondo lo spirito del Vaccine Day voluto in tutta Europa. Per i primi giorni di gennaio saranno disponibili in Umbria circa 16 mila dosi di vaccino anti Covid, destinati ad operatori sanitario, ospiti e dipendenti di Rsa.

Poi un secondo invio di altre 25 mila dosi, secondo le priorità indicate dal Ministero della Salute.