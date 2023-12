Il tempo di bere un caffè al bar e gli rubano l'auto | Telecamere incastrano 34enne - Tuttoggi.info

L'uomo è stato pizzicato mentre armeggiava nei pressi dell'auto, con la quale poi è partito in direzione Perugia, per lui è già il secondo furto d'auto (entrambi messi a segno a Valfabbrica)

Ha parcheggiato nelle vie del centro di Valfabbrica, il tempo di andare a bere un caffè al bar ma, al suo ritorno, l’auto era sparita.

Il malcapitato ha subito chiamato i carabinieri della locale stazione per denunciare il furto della sua vettura. I militari hanno immediatamente estrapolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, riuscendo a ricostruire l’accaduto.

Nei filmati si nota infatti un uomo, camuffato con cappello e mascherina, mentre armeggia proprio nei pressi della macchina, prima di aprire lo sportello, salire a bordo e partire in direzione Perugia.

Il fuggitivo è un 34enne extracomunitario senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine in quanto resosi autore del furto di un’altra auto alcuni anni prima sempre nel territorio di Valfabbrica. Inevitabile è scattata la denuncia in stato di libertà per furto. La vettura, rinvenuta a Passignano sul Trasimeno, è stata restituita al legittimo proprietario.