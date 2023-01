Il Teatro Brecht si riqualifica e apre le porte con il progetto “Scossa”

Il progetto Scossa è realizzato da Consorzio ABN, in partenariato con il Comune di Perugia e l’associazione I Rioni di San Sisto. Il progetto è attivo da ottobre 2022 e ha la durata di due anni. Lo scopo è costruire e animare un ecosistema culturale intorno al teatro Brecht – gestito da Fontemaggiore – favorendo l’aggregazione dei cittadini e la promozione della crescita culturale. Si inserisce in una ampia operazione di Welfare Culturale.

Il Teatro diventerà così un luogo aperto a tutti e per tutti. Il progetto proporrà laboratori ed eventi gratuiti di volta in volta rivolti a target diversi. Le proposte saranno di carattere più tradizionale con laboratori teatrali aperti, ma anche meno scontate – per un teatro – come laboratori di fumetti, corsi di informatica per adulti, laboratori dedicati alla genitorialità, eventi per parlare dello sport come mezzo di inclusione sociale. Queste solo alcune delle iniziative che saranno il frutto di una co-progettazione con la cittadinanza e il quartiere di San Sisto, per rispondere agli interessi e ai bisogni dei partecipanti.

Il progetto Scossa sarà anche un laboratorio aperto alla cittadinanza di coproduzione culturale diretto da sceneggiatori e registi professionisti: i cittadini saranno chiamati a raccontare le trasformazioni di uno dei quartieri maggiormente popolosi della città di Perugia. Prodotto finale del laboratorio sarà un video documentario su San Sisto.

Infine va menzionata la riqualificazione energetica del teatro. In un momento in cui il costo dell’energia è ai suoi massimi storici, il Teatro Brecht sarà efficientato per abbattere i costi dell’energia e diminuire le emissioni.