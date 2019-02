Il S.Tenente Alberto Bazzurri è il nuovo Comandante del NORM della Compagnia Carabinieri di Foligno

Il S. Tenente Alberto BAZZURRI, già in servizio a Terni quale comandante della Stazione Carabinieri di Papigno, è il nuovo Comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno.

L’Ufficiale, nato in Francia nel 1962 e cresciuto nel Granducato del Lussemburgo fino all’età di 14 anni, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza e il dottorato di ricerca in geopolitica e geoeconomia.

Arruolatosi nel 1981 quale Carabiniere, nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi: partito dalla stazione carabinieri di Roma San Pietro è stato poi destinato al nucleo operativo della stessa Compagnia, successivamente alla sezione speciale carabinieri anticrimine di Roma, alla stazione di Barano d’Ischia, all’aliquota radiomobile e poi all’aliquota operativa della compagnia di Ischia, nonché alla stazione di Procida dapprima quale sottordine e infine come comandante.

Parla correntemente il Francese e il Tedesco, lingue per le quali ha sostenute gli esami ai fini del riconoscimento nell’ambito della Forza Armata di appartenenza.

Nel novembre 2018, nominato sottotenente, ha frequentato presso la Scuola Ufficiali di Roma il 2° corso informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario prima dell’importante nuovo incarico, che lo vede anche come Comandante in sede vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

E’ sposato e padre di due figli gemelli, attualmente frequentatori della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma col grado di Sottotenente, provenienti dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena.

