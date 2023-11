Il ricordo di Sirio Di Sante Coaccioli che avrebbe compiuto oggi 100 anni | Un uomo semplice ma "speciale" - Tuttoggi.info

Di Sante Coaccioli era un grande lavoratore ed un estimatore delle cose belle, pur nella sua saggia semplicità. La famiglia lo ricorda

Ricorre oggi il compleanno di un cittadino spoletino semplice ma “speciale”, Sirio Di Sante Coaccioli che proprio il 7 novembre avrebbe compiuto 100 anni. (7 novembre 1923)

Di Sante Coaccioli era un grande lavoratore ed un estimatore delle cose belle, pur nella sua saggia semplicità di uomo cresciuto con pochi mezzi, ma con una volontà ferrea da autodidatta. Un uomo che ha consentito alla sua famiglia di vivere una vita piena e soddisfacente, come molti della sua generazione non avevano potuto vivere da giovani.

Sirio era anche un cittadino, un servitore civile, coinvolto nella cosa pubblica avendo militato per tantissimi anni nelle file del Partito Repubblicano Italiano di Spoleto negli anni ’70 e ’80.

Di lui poi si ricorda un episodio particolare che poteva trasformarsi in un dramma se non fosse stato proprio la prontezza di riflessi dello stesso Di Sante.

Erano gli anni 80 e due operai dell’allora ASEM, calatisi in un pozzetto del gas metano di fronte alla sua casa rimasero intrappolati a causa delle esalazioni di gas. Con la calma e il raziocinio che lo ha sempre distinto, Sirio riuscì ad evitare il peggio, utilizzando un tubo dell’acqua per pompare aria all’interno del pozzetto, riuscendo a far respirare i due malcapitati in attesa degli aiuti.

La famiglia lo ricorda con affetto e con loro anche i tanti amici e conoscenti che ne hanno apprezzato le doti ed il carattere.

Buon compleanno Sirio.