Il primo ottobre ad Assisi riapre la Torre del Popolo - Tuttoggi

Cerimonia nell'ambito delle celebrazioni francescane, sarà fruibile l'intero monumento

Nell’ambito delle celebrazioni francescane 2022, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire alle visite – per la prima volta nella sua storia di quasi 800 anni – la Torre del Popolo con l’inaugurazione dei lavori di restauro durati 3 anni ed effettuati sotto l’attenta supervisione della Soprintendenza dell’Umbria. Per la prima volta sarà visitabile l’intero monumento e fruibile fino al livello della Campana delle Laudi da dove si potrà ammirare un panorama unico e suggestivo. La Campana delle Laudi scandisce tutti i più importanti momenti di vita della Città Serafica e fu donata dai Comuni d’Italia in occasione del settimo centenario della morte di San Francesco.

L’evento a cui tutta la cittadinanza è invitata, è stato fissato per il pomeriggio, dalle 16 in poi, del primo ottobre prossimo. Si tratta di un momento storico simbolo della città e ovviamente una grande attrattiva per i turisti e i pellegrini che in quei giorni affolleranno Assisi per onorare San Francesco, patrono d’Italia. La Torre del Popolo, in piazza del Comune, è uno dei monumenti che significano l’identità della città, che dal lontano 1257, anno di costruzione, scandisce con la Campana delle Laudi i tempi e i ritmi religiosi e civili della comunità.