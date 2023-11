Il premio Carlo Delle Piane assegnato a tanti professionisti umbri - Tuttoggi.info

In città molte aziende del settore audiovisivo del territorio umbro, per fare rete e dialogare con le istiutuzioni

Pioggia di riconoscimenti ad Assisi per il premio Carlo Delle Piane, occasione per riunire in città molte delle aziende del settore audiovisivo del territorio umbro accomunate tutte da un’unica mission: fare rete, al fine di dialogare con le istituzioni locali.

Durante l’incontro, si è parlato di cinema, di territorio, delle iniziative in cantiere; è poi seguita l’assegnazione del Premio Carlo Delle Piane, attore mancato nel 2019 a 83 anni e ricordato dalla moglie Anna Crispino, che ha consegnato i premi insieme ad Antonio Parciasepe a Federico Menichelli, Presidente Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri; Matilde Pennacchi, Presidente Società Studio Lumière di Perugia; Fulvia Lorenzetti, attrice protagonista del cortometraggio “Come un fiore”, scritto e diretto da Benedicta Boccoli; Maria Letizia Fiorelli, Presidente Associazione Dream More APS, per il docufilm “La Rosa Blu”, coprodotto da Rai per il Sociale, accompagnata in sala dalla figlia Rebecca, che ha emozionato tutti i presenti.

Costituita nel 2018, l”Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri conta, ad oggi, oltre 100 soci e 15 convenzioni con aziende audiovisive oltre a notevoli partnership siglate in tutt’Italia mediante una campagna di diffusione della propria compagine tecnico/artistica che in cinque anni ha svolto la propria attività in regime di costanza. Un’operosità testimoniata dalla presenza della stessa in molteplici produzioni regionali.