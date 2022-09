Il murale di Leo e gli Avanti Tutta Days dei giovani

“Gli Avanti Tutta Days 2022 – dichiara il presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – hanno prodotto risultati molto significativi. E’ stata un’edizione innovativa, che ha aperto con successo a nuove tematiche, tanto da diventare un riferimento anche per l’edizioni future. Il maltempo non ha scalfito la nostra voglia di mandare messaggi positivi e di continuare a diffondere il pensiero di mio fratello Leonardo, che dieci anni fa ha dimostrato un talento incredibile nel dare vita ad una manifestazione del genere. Ringrazio di vero cuore tutta la squadra di Avanti Tutta che ha lavorato per settimane alla realizzazione dell’evento e che nei tre giorni ha dimostrato grande impegno e capacità di reagire alle difficoltà e ai cambiamenti. Un pensiero lo rivolgo a tutte le istituzioni, aziende, associazioni e operatori che hanno sostenuto e collaborato a questa edizione, dimostrando ancora una volta grande vicinanza e attenzione verso Avanti Tutta. Infine, ma non per ordine di importanza, un grazie a tutte quelle persone, bambini, adulti, famiglie, che in questi tre giorni ci sono venuti a trovare, ci hanno seguito e hanno condiviso e accolto il nostro spirito di bene. Alla prossima edizione e Avanti Tutta”.