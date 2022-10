Il Lions Club di Spoleto raccoglie occhiali usati - Tuttoggi

Nei paesi in via di sviluppo il 44 % tra uomini, donne e bambini hanno urgentemente bisogno di occhiali e non li possiedono

Il Lions Club di Spoleto è di nuovo in campo per dare un concreto supporto a tutti coloro che, in alcune aree del mondo, sono in difficoltà.

La raccolta degli occhiali usati è un’ occasione per aiutare chi ha questa necessità. Per noi leggere o osservare un paesaggio è scontato; Purtroppo nei paesi in via di sviluppo anche tali azioni quotidiane diventano un problema, infatti il 44 % tra uomini, donne e bambini hanno urgentemente bisogno di occhiali e non li possiedono.

Spesso il costo un paio di occhiali equivale ad uno stipendio.