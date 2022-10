Il Grifo sfida la sorpresa Sudtirol dell’ex Bisoli | Formazioni e dove vederla

Al Curi (ore 16.15) il Perugia di Baldini in cerca dei 3 punti per lasciare l'ultimo posto in classifica

Contro il sorprendente Sudtirol che Bisoli ha portato nelle zone alte della classifica, il Perugia di Baldini cerca una vittoria per lasciare l’ultimo posto e dare una svolta al suo deludente campionato. Gara difficile, proprio per il calcio sin qui espresso agli altoatesini.

Qui Perugia

Baldini si fida del 4-2-3-1 nonostante la sconfitta di Como. Un modulo che a suo giudizio dà più equilibrio a questa squadra. In settimana sono state provate soluzioni offensive in fase di possesso palla per ritrovare la via del gol. Molto dipenderà anche dalla vena di Di Carmine.